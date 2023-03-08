Президент Ильхам Алиев: Скоро мы начнем экспортировать в Европу «зеленую» энергию

Азербайджан становится для Европейского Союза более важным партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитс

"Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и "зеленую" энергию", - отметил глава государства.