Президент Ильхам Алиев: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год

Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Исходя из этого, мы наращиваем поставки газа по диверсифицированным маршрутам, которые были созданы относительно недавно. Но, конечно, не только энергетическая безопасность объединяет Европу и Азербайджан. Есть много других областей, включая транспорт, образование, торговлю", - подчеркнул глава государства.