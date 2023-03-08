Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения

Сегодня я также проинформировал господина Президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет", - подчеркнул глава государства.