Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения
Сегодня я также проинформировал господина Президента о ситуации на Южном Кавказе, особенно в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложению мирного соглашения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
"Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет", - подчеркнул глава государства.
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