Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви

8 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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