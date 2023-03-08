https://news.day.az/officialchronicle/1544752.html Президент Ильхам Алиев: Именно в период председательства Азербайджана были установлены отношения между Движением неприсоединения и ЕС
Президент Ильхам Алиев: Именно в период председательства Азербайджана были установлены отношения между Движением неприсоединения и ЕС
Именно в период председательства Азербайджана впервые в истории Движения неприсоединения были установлены отношения между Движением и Европейским Союзом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта в ходе встречи в узком составе с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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