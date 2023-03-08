https://news.day.az/officialchronicle/1544754.html Президент Ильхам Алиев: Несмотря на разрушения на наших территориях и многолетнюю армянскую оккупацию, мы считаем, что страницу вражды следует перевернуть
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на разрушения на наших территориях и многолетнюю армянскую оккупацию, мы считаем, что страницу вражды следует перевернуть
Несмотря на разрушения на наших территориях и многолетнюю армянскую оккупацию, мы считаем, что страницу вражды следует перевернуть.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта в ходе встречи в узком составе с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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