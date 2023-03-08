Президент Ильхам Алиев: Несмотря на разрушения на наших территориях и многолетнюю армянскую оккупацию, мы считаем, что страницу вражды следует перевернуть

Несмотря на разрушения на наших территориях и многолетнюю армянскую оккупацию, мы считаем, что страницу вражды следует перевернуть.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта в ходе встречи в узком составе с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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