https://news.day.az/officialchronicle/1544755.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны смотреть в будущее и строить мирный Южный Кавказ
Президент Ильхам Алиев: Мы должны смотреть в будущее и строить мирный Южный Кавказ
Мы должны смотреть в будущее и строить мирный Южный Кавказ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта в ходе встречи в узком составе с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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