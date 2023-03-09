https://news.day.az/officialchronicle/1544861.html Президент Ильхам Алиев: Жизнь армян в Карабахе будет намного лучше, чем в период оккупации
Президент Ильхам Алиев: Жизнь армян в Карабахе будет намного лучше, чем в период оккупации
Жизнь армян в Карабахе будет намного лучше, чем в период оккупации.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на X Глобальном Бакинском форуме на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".
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