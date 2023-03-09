Президент Ильхам Алиев: Программа Х Глобального Бакинского форума очень насыщенная

Программа Х Глобального Бакинского форума очень насыщенная.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

Глава государства подчеркнул, что она охватывает вопросы, связанные с регионами Ближнего Востока, Африки, Западных Балкан, а также вопросы, которые сегодня стоят во главе международной повестки дня и являются предметом дискуссий.