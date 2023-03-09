Президент Ильхам Алиев: Мы сделали все возможное для мирного разрешения конфликта с Арменией

Мы сделали все возможное для мирного разрешения конфликта с Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" .

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