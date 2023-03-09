Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ хотела, чтобы карабахский конфликт был заморожен навсегда

Минская группа ОБСЕ хотела, чтобы карабахский конфликт был заморожен навсегда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"В 1992 году, сразу после начала конфликта, ОБСЕ создала Минскую группу. Но, к сожалению, за 28 лет Минская группа не представила, не добилась никаких результатов. И в конце переговорного процесса нам показалось, что они просто хотят заморозить ситуацию. Они хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились. Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности статью. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право", - отметил глава государства.