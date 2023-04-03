Президент Ильхам Алиев: Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются в плоскости стратегического партнерства

Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются в плоскости стратегического партнерства.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

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