https://news.day.az/officialchronicle/1551995.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются в плоскости стратегического партнерства
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются в плоскости стратегического партнерства
Отношения между Италией и Азербайджаном развиваются в плоскости стратегического партнерства.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.
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