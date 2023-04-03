Президент Ильхам Алиев: Помощь Турции – наш братский долг

Помощь Азербайджана Турции - это братский долг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая технического директора турецкой компании "Baykar" Сельчука Байрактара.

Еще раз пожелав упокоения душ погибших во время землетрясения, Президент Ильхам Алиев расценил помощь Азербайджана Турции как братский долг.

С удовлетворением вспомнив о недавней встрече с Президентом Турции в Анкаре и визитах Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, Президент Азербайджана отметил, что визиты Президента Турции на наши освобожденные от оккупации территории имеют особое значение.

Отметив, что оборонная промышленность Турции за последние годы добилась очень больших успехов, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ведущую роль в этом отношении играет деятельность компании "Байкар". Он еще раз отметил роль, которую продукция этой компании сыграла в уничтожении военной техники армянских оккупантов в период Отечественной войны.