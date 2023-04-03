Сельчук Байрактар вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи Сельчук Байрактар вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.