https://news.day.az/officialchronicle/1552072.html Сельчук Байрактар вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок - ФОТО
Сельчук Байрактар вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок - ФОТО
3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе встречи Сельчук Байрактар вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.
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