https://news.day.az/officialchronicle/1552464.html Инам Керимов освобожден от должности министра сельского хозяйства Азербайджана
Инам Керимов освобожден от должности министра сельского хозяйства Азербайджана
Инам Имдад оглу Керимов освобожден от должности министра сельского хозяйства Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
До назначения министра сельского хозяйства Азербайджана исполнение его обязанностей временно возложено на заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Сарвана Эльхан оглу Джафарова.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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