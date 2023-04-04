Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана

Инам Имдад оглу Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.