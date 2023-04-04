https://news.day.az/officialchronicle/1552466.html Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана - Распоряжение
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана - Распоряжение
Инам Имдад оглу Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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