Президент Ильхам Алиев назначил Сарвана Джафарова временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Азербайджана

До назначения министра сельского хозяйства Азербайджана исполнение его обязанностей возложено на заместителя министра сельского хозяйства Сарвана Эльхан оглу Джафарова.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.