https://news.day.az/officialchronicle/1552469.html Президент Ильхам Алиев назначил Сарвана Джафарова временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Азербайджана
Президент Ильхам Алиев назначил Сарвана Джафарова временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Азербайджана
До назначения министра сельского хозяйства Азербайджана исполнение его обязанностей возложено на заместителя министра сельского хозяйства Сарвана Эльхан оглу Джафарова.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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