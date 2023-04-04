https://news.day.az/officialchronicle/1552499.html Президент Ильхам Алиев: TOGG – еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев: TOGG – еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО
TOGG - еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на твит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Спасибо, Дорогой Брат. Аминь! TOGG - еще один наглядный пример развития научного и промышленного потенциала братской Турции под Вашим руководством", - написал глава государства.
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