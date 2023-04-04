https://news.day.az/officialchronicle/1552513.html Президент Ильхам Алиев за рулем электромобиля Togg - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев за рулем электромобиля Togg - ФОТО - ВИДЕО
4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый первого турецкий электромобиль - Togg.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сел за руль электромобиля Togg.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре