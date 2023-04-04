Президент Ильхам Алиев за рулем электромобиля Togg

4 апреля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву был представлен первый первого турецкий электромобиль - Togg.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сел за руль электромобиля Togg.