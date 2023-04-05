Президент Ильхам Алиев направил письмо 16-му Верховному главе Малайзии

Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев направил письмо 16-му Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдулле Риятуддину аль-Мустафе Биллаху Шаху ибни аль-Мархум Султану Хаджи Ахмеду Шаху аль-Мустейну Биллаху по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется