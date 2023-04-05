https://news.day.az/officialchronicle/1552628.html Президент Ильхам Алиев направил письмо 16-му Верховному главе Малайзии
Президент Ильхам Алиев направил письмо 16-му Верховному главе Малайзии
Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев направил письмо 16-му Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдулле Риятуддину аль-Мустафе Биллаху Шаху ибни аль-Мархум Султану Хаджи Ахмеду Шаху аль-Мустейну Биллаху по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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