Король Малайзии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Король аль-Султан Абдулла Риятуддин аль-Мустафа Биллах Шах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмед Шах аль-Мустейн Биллах направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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