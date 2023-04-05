https://news.day.az/officialchronicle/1552636.html Король Малайзии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Малайзии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король аль-Султан Абдулла Риятуддин аль-Мустафа Биллах Шах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмед Шах аль-Мустейн Биллах направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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