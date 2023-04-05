Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение О внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2008 года № 2667 "О составе совместной Межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан от Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменениям, сопредседателем комиссии станет министр экологии и природных ресурсов. До настоящего времени сопредседателем был министр сельского хозяйства.