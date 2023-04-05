https://news.day.az/officialchronicle/1552638.html Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном
Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение О внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2008 года № 2667 "О составе совместной Межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан от Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменениям, сопредседателем комиссии станет министр экологии и природных ресурсов. До настоящего времени сопредседателем был министр сельского хозяйства.
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