Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Таджикистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Душанбе, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие официальные лица.