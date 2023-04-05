https://news.day.az/officialchronicle/1552670.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан - ФОТО
5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Республику Таджикистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Душанбе, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие официальные лица.
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