Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в Душанбе

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в мемориальном комплексе "Национальная солидарность и возрождение Таджикистана" на площади "Дусти" в Душанбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику.