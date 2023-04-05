https://news.day.az/officialchronicle/1552684.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в Душанбе - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в Душанбе - ФОТО
5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в мемориальном комплексе "Национальная солидарность и возрождение Таджикистана" на площади "Дусти" в Душанбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику.
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