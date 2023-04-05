https://news.day.az/officialchronicle/1552739.html В Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
5 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Дворце Наций в столице Таджикистана Душанбе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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