В Душанбе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Эмомали Рахмоном в расширенном составе

5 апреля в Душанбе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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