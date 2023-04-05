https://news.day.az/officialchronicle/1552776.html В Душанбе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Эмомали Рахмоном в расширенном составе - ФОТО
В Душанбе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Эмомали Рахмоном в расширенном составе - ФОТО
5 апреля в Душанбе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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