Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее

Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном один на один.

"Во-первых, благодарю за приглашение. Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий.

Еще раз благодарю за гостеприимство", - сказал глава государства.