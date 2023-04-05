https://news.day.az/officialchronicle/1552817.html Подписаны азербайджано-таджикские документы - ФОТО
Подписаны азербайджано-таджикские документы - ФОТО
5 апреля в Душанбе по окончании встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном составе состоялась церемония подписания документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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