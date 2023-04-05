Президент Ильхам Алиев: В период межгосударственных отношений, которые уже развиваются более 30 лет, Азербайджану и Таджикистану удалось выстроить очень прочный фундамент

В период наших межгосударственных отношений, которые уже развиваются более 30 лет, нам удалось выстроить очень прочный фундамент.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 5 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном составе с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Душанбе.

"Очень рад вновь посетить Вашу прекрасную страну и продолжить с Вами наш очень активный, дружеский политический диалог.

Как Вы отметили, народы наших стран активно взаимодействуют на протяжении длительного времени, и очень отрадно, что в период наших межгосударственных отношений, которые уже развиваются более 30 лет, нам удалось выстроить очень прочный фундамент и на этом фундаменте построить прочное здание нашей дружбы.

Как Вы отметили, и в многостороннем формате, и, особенно, в двустороннем формате мы активно взаимодействуем. Всегда сотрудничаем очень искренне, как добрые друзья. И в рамках государственного визита, конечно, будут приняты новые решения, будет подписано много документов, которые определят дальнейшее развитие наших отношений. Мы подробно обсудим широкую повестку дня - и торгово-экономическую составляющую, очень большие перспективы в транспортно-логистической сфере, в сфере инвестиционной политики.

Я хотел бы, пользуясь возможностью, поздравить Вас и весь братский народ Таджикистана с большими достижениями в социально-экономическом развитии и таким бурным развитием города Душанбе. Я много раз бывал в Таджикистане и имел возможность лично убедиться в такой позитивной динамике развития и страны, и, естественно, столицы и хотел бы Вас с этим поздравить", - сказал глава государства.