Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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