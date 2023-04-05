Президент Ильхам Алиев: Я был очень обрадован, увидев бурное развитие хорошеющего год от года города Душанбе

Я был очень обрадован, увидев бурное развитие столицы, города Душанбе, который хорошеет год от года. Я последний раз посещал Душанбе почти пять лет назад и могу с уверенностью сказать, что за это короткое время произошли значительные позитивные изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

Поздравив таджикского коллегу и весь братский таджикский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии Таджикистана, глава государства отметил: "То, что я вижу, и то, о чем мне говорил Президент Таджикистана о дальнейших планах, говорит о том, что столица Таджикистана будет еще краше и еще более удобной для гостей и для жителей".