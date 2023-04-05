Президент Ильхам Алиев: Сегодня Таджикистан и Азербайджан - это два стабильных государства

Сегодня Таджикистан и Азербайджан - это два стабильных государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

"Хотел бы выразить благодарность Президенту Таджикистана за доброе отношение к памяти моего отца Гейдара Алиева, который вместе с Эмомали Шарифовичем Рахмоном стоял у истоков формирования межгосударственных отношений между нашими странами, и они, по существу, заложили основу этих отношений. Сегодня успешное развитие братских отношений между нашими странами - это результат именно той деятельности в начале 1990-х годов, когда и Таджикистан, и Азербайджан испытывали большие трудности, когда была нарушена общественно-политическая стабильность в наших странах, и в Таджикистане, и в Азербайджане, к сожалению, происходила гражданская война, самая ужасная война - это братоубийственная война. И Президент Рахмон, и Президент Алиев каждый в своей стране сделали все для того, чтобы перевернуть страницу кровопролития и поставить наши страны на рельсы развития. И это удалось. Сегодня Таджикистан и Азербайджан - это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и, в целом, в мире, думаю, каждый понимает, что стабильность - это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса и спокойствия людей", - сказал глава государства.