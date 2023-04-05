Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить с визитом Азербайджан

Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

"Хотел бы особо отметить прочный фундамент наших связей, а именно культурное взаимодействие. Наши народы веками жили в дружбе, согласии, дружили, и неслучайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане - азербайджанскую культуру. Я хотел бы сказать, что неслучайно, что памятник выдающемуся сыну таджикского народа Рудаки был создан азербайджанским скульптором Фуадом Абдуррахмановым. В 1960-е годы этот памятник был установлен в Душанбе. Другой известный азербайджанский скульптор Омар Эльдаров создал памятники Айни и Ибн Сине. То есть это о многом говорит. То есть доверить создание памятника выдающимся представителям таджикского народа представителям Азербайджана - говорит о большом доверии, о дружбе, о братстве. Мы также знаем, что в Таджикистане любят и почитают великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, который родился, жил и покинул этот мир в своей родной Гяндже. И это тот культурный фундамент, который создает сегодня предпосылки для активного взаимодействия по всем направлениям. Уверен, что и в сфере образования и в других сферах мы выполним все те решения, которые сегодня приняли. Также хотел бы отметить, что мы с удовлетворением отметили, что около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана. И мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане.

Я еще хочу выразить благодарность моему дорогому другу, брату Эмомали Шарифовичу Рахмону за гостеприимство, за сотрудничество. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, Эмомали Шарифович, посетить Азербайджан. Эмомали Шарифович совершил три официальных визита в Азербайджан, я тоже три официальных визита совершил в Таджикистан. Это говорит о динамике наших отношений. Думаю, что в будущем интенсивность этих визитов будет еще чаще, будем совместно работать, дружить и строить совместное будущее", - сказал глава государства.