Президент Ильхам Алиев: За сегодняшним успешным развитием Азербайджана и Таджикистана стоит именно труд великих лидеров

Таджикистан и Азербайджан из всех бывших республик Советского Союза начинали путь независимости в самых худших условиях, в самых тяжелых условиях. И те, кто хорошо знает тот период, естественно, могут это подтвердить. Но надо, чтобы молодое поколение и в Азербайджане, и в Таджикистане тоже знало это.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

"Сегодняшнее наше успешное развитие - это, как говорится, не с неба упало, за этим стоит именно труд великих лидеров, лидеров наших народов, которые с риском для себя и для своей жизни делали все для того, чтобы обеспечить мирное и успешное развитие", - отметил глава государства.