Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан

6 апреля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Таджикистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева провожал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.