https://news.day.az/officialchronicle/1553077.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан - ФОТО - ВИДЕО
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан - ФОТО - ВИДЕО
6 апреля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Таджикистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана Ильхама Алиева провожал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре