Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со Всемирным днём здоровья - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook поделился публикацией в связи с 7 апреля - Всемирным днём здоровья.
Об этом сообщает Day.Az.
"Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие. Азербайджан придает важное значение реализации 3-й Цели устойчивого развития ООН об обеспечении здоровья каждого и осуществляет в связи с этим последовательную и целенаправленную деятельность на национальном уровне: "Движение неприсоединения под председательством Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения продемонстрировало глобальное лидерство в борьбе с пандемией COVID-19. Мы высоко оцениваем деятельность генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Азербайджан и впредь будет продолжать плодотворное сотрудничество с организацией", - говорится в публикации.
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