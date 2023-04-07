Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со Всемирным днём здоровья

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook поделился публикацией в связи с 7 апреля - Всемирным днём здоровья.

Об этом сообщает Day.Az.

"Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие. Азербайджан придает важное значение реализации 3-й Цели устойчивого развития ООН об обеспечении здоровья каждого и осуществляет в связи с этим последовательную и целенаправленную деятельность на национальном уровне: "Движение неприсоединения под председательством Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения продемонстрировало глобальное лидерство в борьбе с пандемией COVID-19. Мы высоко оцениваем деятельность генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Азербайджан и впредь будет продолжать плодотворное сотрудничество с организацией", - говорится в публикации.