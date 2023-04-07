Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь продолжит плодотворное сотрудничество с ВОЗ

Азербайджан высоко оценивает деятельность генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Азербайджан и впредь будет продолжать плодотворное сотрудничество с организацией.

Как сообщает Day.Az, эти слова отражены в публикации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Всемирного дня здоровья и 75-летия Всемирной организации здравоохранения.

В публикации говорится, что Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие. Азербайджан придает важное значение реализации 3-й Цели устойчивого развития ООН об обеспечении здоровья каждого и осуществляет в связи с этим последовательную и целенаправленную деятельность на национальном уровне: "Движение неприсоединения под председательством Азербайджана при поддержке Всемирной организации здравоохранения продемонстрировало глобальное лидерство в борьбе с пандемией COVID-19. Мы высоко оцениваем деятельность генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. Азербайджан и впредь будет продолжать плодотворное сотрудничество с организацией".