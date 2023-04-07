Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе

Рамиль Камиль оглу Гурбанов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.