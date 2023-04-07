https://news.day.az/officialchronicle/1553321.html Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Рамиль Камиль оглу Гурбанов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес Соединенных Штатов Америки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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