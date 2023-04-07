https://news.day.az/officialchronicle/1553323.html Внесены изменения в состав Тарифного совета Азербайджана
Внесены изменения в состав Тарифного совета Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал указ О внесении изменений в состав членов Тарифного (ценового) совета.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, "заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию" добавлены в список членов Тарифного совета.
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