Внесены изменения в состав Тарифного совета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ О внесении изменений в состав членов Тарифного (ценового) совета.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, "заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию" добавлены в список членов Тарифного совета.