Состоялась встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Грузии

7 апреля в Габале состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.

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