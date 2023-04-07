https://news.day.az/officialchronicle/1553427.html Состоялась встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Грузии - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Грузии - ФОТО
7 апреля в Габале состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с прибывшим с рабочим визитом в нашу страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделали совместное фото.
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