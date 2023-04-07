Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом

Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления с заявлением для прессы вместе с находящимся с визитом в нашей стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Габале.

"Мы - друзья, союзники, наши народы связывают узы братства. Все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель - углублять двустороннее сотрудничество и предпринимать все необходимые шаги для будущего наших народов. Сегодня были обсуждены многие очень важные вопросы, и на основе достигнутых договоренностей мы будем выстраивать и нашу будущую деятельность", - подчеркнул глава государства.