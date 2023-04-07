https://news.day.az/officialchronicle/1553469.html Президент Ильхам Алиев: SOCAR проложила в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров
Президент Ильхам Алиев: SOCAR проложила в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров
SOCAR проложила в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления с заявлением для прессы вместе с находящимся с визитом в нашей стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Габале.
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