Президент Ильхам Алиев: В этом году Азербайджан экспортирует на мировой рынок 24,5 миллиарда кубометров газа

В этом году Азербайджан экспортирует на мировой рынок 24,5 миллиарда кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления с заявлением для прессы вместе с находящимся с визитом в нашей стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Габале.

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