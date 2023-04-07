Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с городом Габала

7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с городом Габала.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и Габалинском продовольственном городке.