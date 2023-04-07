https://news.day.az/officialchronicle/1553538.html Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с городом Габала - ФОТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с городом Габала - ФОТО
7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомился с городом Габала.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и Габалинском продовольственном городке.
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