Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "Службы ASAN" и Габалинский продовольственный городок

7 апреля Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетили Габалинский региональный центр "Службы ASAN" и Габалинский продовольственный городок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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