Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском продовольственном городке

7 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском продовольственном городке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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