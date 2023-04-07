От имени Президента Ильхама Алиева был дан обед в честь Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

7 апреля в Габале от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан обед в честь Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.