Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву по Нахчывану

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О создании Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики по Нахчыванской Автономной Республике и внесении изменений в "Положение о государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву", утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 февраля 2012 года № 593.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.