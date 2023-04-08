https://news.day.az/officialchronicle/1553635.html Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву по Нахчывану - Указ Президента Ильхама Алиева
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву по Нахчывану - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О создании Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики по Нахчыванской Автономной Республике и внесении изменений в "Положение о государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву", утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 февраля 2012 года № 593.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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