В Азербайджане будет разработан порядок ведения реестра госслужащих.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Указе О применении закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по порядку ведения Реестра государственных служащих.