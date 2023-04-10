https://news.day.az/officialchronicle/1554029.html В Азербайджане будет разработан порядок ведения реестра госслужащих
В Азербайджане будет разработан порядок ведения реестра госслужащих
В Азербайджане будет разработан порядок ведения реестра госслужащих.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Указе О применении закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по порядку ведения Реестра государственных служащих.
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