https://news.day.az/officialchronicle/1554067.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан - ФОТО
10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Казахстан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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