Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Казахстан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.